Sucesos

Detenido en Costa Rica otro hombre que es buscado por los Estados Unidos

Hombre de 39 años tenía una alerta internacional

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Sirio que era buscado por tráfico de personas cayó en Costa Rica
Sirio que era buscado por tráfico de personas cayó en Costa Rica (OIJ/OIJ)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Interpol San José, realizaron la detención de un sirio que era buscado por tráfico de personas.

LEA MÁS: Macabro triple homicidio: jovencita de 16 años y un hombre fueron baleados y quemados dentro de casa

El sospechoso es un hombre de apellido Maklad, de 39 años, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Según el OIJ, la captura responde a una orden emitida por un tribunal penal estadounidense, lo que generó una alerta de Interpol.

Los investigadores confirmaron que el sospechoso permanecía en territorio costarricense y le dieron captura.

LEA MÁS: Estos son los tres motivos que podrían estar detrás del homicidio de Jermaine Cruickshank

La detención se dio este martes a las 11:40 a.m., en el Centro de Aprehensión de Migración, ubicado en Los Lagos de Heredia, donde Maklad se encontraba recluido desde hace aproximadamente ocho meses tras haber sido detenido por su condición migratoria irregular.

LEA MÁS: Impresionantes videos revelan la mortal escena que dejó violento choque entre tráiler y carro

El extranjero fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial, para empezar con el proceso de extradicción.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
OIJMakladdetenidotráfico de personassirio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.