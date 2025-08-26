Detenido en Costa Rica otro hombre que es buscado por los Estados Unidos

Sirio que era buscado por tráfico de personas cayó en Costa Rica (OIJ/OIJ)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Interpol San José, realizaron la detención de un sirio que era buscado por tráfico de personas.

El sospechoso es un hombre de apellido Maklad, de 39 años, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Según el OIJ, la captura responde a una orden emitida por un tribunal penal estadounidense, lo que generó una alerta de Interpol.

Los investigadores confirmaron que el sospechoso permanecía en territorio costarricense y le dieron captura.

La detención se dio este martes a las 11:40 a.m., en el Centro de Aprehensión de Migración, ubicado en Los Lagos de Heredia, donde Maklad se encontraba recluido desde hace aproximadamente ocho meses tras haber sido detenido por su condición migratoria irregular.

El extranjero fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial, para empezar con el proceso de extradicción.