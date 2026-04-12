Sospechoso del asesinato de mujer argentina en Costa Rica murió mientras se bañaba

Un estadounidense de apellido Page, de 50 años, quien figuraba como el único sospechoso del asesinato de una mujer argentina en Costa Rica, falleció tras sufrir un accidente mientras se bañaba en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Liberia, en Guanacaste.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el privado de libertad fue llevado este sábado 11 de abril al Hospital de Liberia, luego de sufrir una caída en el baño del centro penitenciario donde permanecía recluido. Pese a la atención médica recibida, el hombre falleció este domingo 12 de abril bajo observación médica.

“Page, de 50 años y nacionalidad estadounidense, se encontraba internado en el Hospital de Liberia bajo observación médica, luego de haber sufrido una caída en el baño del centro de atención institucional donde permanecía recluido”, indicó la institución en un comunicado oficial.

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El principal sospechoso del homicidio de una mujer argentina en Guanacaste falleció tras fatalidad en el baño del CAI de Liberia, Guanacaste. Foto: Rafael Murillo/Ilustrativa (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

El Ministerio también señaló que mantiene la coordinación con el OIJ para el levantamiento del cuerpo y la realización de las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

Sospechoso de un asesinato en Junquillal

Page había sido detenido el 3 de febrero de 2026 por agentes del OIJ de Santa Cruz, en el sector de Junquillal, Guanacaste, al ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de una mujer de apellido Cadento, de nacionalidad argentina y con una edad estimada entre los 35 y 40 años.

Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda de Page, allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos. Foto: Archivo/OIJ (OIJ/Cortesía)

El cuerpo de la víctima fue hallado el 31 de enero de 2026 en un estero de playa Junquillal, presentando múltiples heridas de arma blanca, lo que evidenciaba la violencia del ataque.

De acuerdo con las investigaciones, lo último que se conoció de la mujer fue que habría asistido a una fiesta en la vivienda de un estadounidense la noche del viernes previo a su hallazgo. Posteriormente, fue localizada sin vida, lo que dio inicio a las pesquisas que llevaron a la detención de Page.

Las autoridades judiciales determinarán cómo continuará el proceso investigativo en torno al homicidio de la mujer argentina. Asimismo, la autopsia permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento del privado de libertad.