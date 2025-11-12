Sospechosos de violento asesinato a hombre de 38 años en Alajuela quedaron grabados

Los sospechosos de asesinar a un hombre la mañana de este martes en La Guácima de Alajuela quedaron grabados en cámaras de seguridad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó esta tarde que está allanando una vivienda para decomisar los videos y empezar con las investigaciones para dar con los sospechosos.

El hombre fue asesinado a balazos en Alajuela

El crimen ocurrió, a las 5:30 de la mañana, en la calle Ambulancia chocada, en La Guácima de Alajuela.

El fallecido fue identificado como de apellido Ugalde, de 38 años.

Las autoridades informaron que el hombre se encontraba en la calle cuando fue interceptado por los ocupantes de una moto.

El hombre recibió múltiples heridas de bala en la cabeza, por lo que a la llegada de los socorristas ya estaba fallecido.