Supuesto asaltante murió baleado tras forcejear con dueño de negocio que intentaba asaltar

El supuesto plan de dos jóvenes que, en apariencia, pretendían asaltar un negocio de venta de comida terminó de la peor forma, pues uno de ellos murió baleado con su propia pistola y el otro fue detenido por la Policía.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicando que los hechos ocurrieron a eso de las 7:45 p.m. de este viernes en Siquirres centro, Limón.

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El supuesto asaltante fallecido fue identificado por las autoridades como un muchacho apellidado Díaz, de 21 años; mientras que el otro joven detenido es de apellido Orozco, de apenas 20 años.

Según el OIJ, los hechos se dieron cuando ambos jóvenes llegaron hasta un local de venta de comida en la mencionada localidad, con la aparente intención de cometer un asalto en dicho negocio.

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El otro sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública. Foto Informativo 506. (FAcebook/El otro sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública. Foto Informativo 506.)

“Aparentemente, mediante amenazas con armas de fuego, los sospechosos sustraen varios objetos de valor a las personas que se encontraban dentro de ese local, quienes supuestamente eran los propietarios.

“En un momento dado se da una riña entre el propietario del lugar y este hombre (Díaz), al parecer, el arma que llevaba este sujeto se dispara y lo impacta en una ocasión en uno de sus hombros”, detalló el OIJ.

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El propietario del negocio incluso logró quitarle el arma de fuego al sospechoso, quien al verse desarmado decide darse a la fuga junto con el otro muchacho.

La huida les duró muy poco, pues Díaz falleció a pocos metros del local a consecuencia del disparo que recibió, mientras que Orozco fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca del lugar del suceso.