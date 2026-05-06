Suspenden búsqueda de segunda persona desaparecida en el río Parísmina

La Cruz Roja localizó el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en el río Parismina, pero debido a las fuertes corrientes y condiciones peligrosas del cauce, la búsqueda de la segunda víctima fue suspendida y se retomará este martes.
La emergencia se dio en Tierra Grande de Pocora, en Guácimo de Limón.
Ronald Brenes, subcoordinador operativo de Limón, aseguró que los rescatistas realizaron labores de rastreo e incursiones en el río con equipo de buceo y personal especializado en rescate acuático, trabajando en ambos márgenes del cauce.
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Sin embargo, a eso de las 2 p.m., las autoridades decidieron suspender la búsqueda de la segunda víctima, debido a las condiciones adversas del agua, las cuales representaban un riesgo para el personal de emergencia.
La institución detalló que las labores se retomarán este martes en horas de la mañana para continuar con el operativo.
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Al parecer, la persona desaparecida es una mujer.