Suspenden búsqueda de segunda persona desaparecida en el río Parísmina

La Cruz Roja localizó el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en el río Parismina, pero debido a las fuertes corrientes y condiciones peligrosas del cauce, la búsqueda de la segunda víctima fue suspendida y se retomará este martes.

La emergencia se dio en Tierra Grande de Pocora, en Guácimo de Limón.

El cuerpo de una de las víctimas fue encontrado. (Cruz Roj/cortesía)

Ronald Brenes, subcoordinador operativo de Limón, aseguró que los rescatistas realizaron labores de rastreo e incursiones en el río con equipo de buceo y personal especializado en rescate acuático, trabajando en ambos márgenes del cauce.

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Sin embargo, a eso de las 2 p.m., las autoridades decidieron suspender la búsqueda de la segunda víctima, debido a las condiciones adversas del agua, las cuales representaban un riesgo para el personal de emergencia.

Búsqueda en el río Parismina (Cruz Roj/cortesía)

La institución detalló que las labores se retomarán este martes en horas de la mañana para continuar con el operativo.

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Al parecer, la persona desaparecida es una mujer.