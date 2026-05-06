Sucesos

Suspenden búsqueda de segunda persona desaparecida en el río Parísmina

Las autoridades tuvieron que tomar esa decisión por las condiciones del clima

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja localizó el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en el río Parismina, pero debido a las fuertes corrientes y condiciones peligrosas del cauce, la búsqueda de la segunda víctima fue suspendida y se retomará este martes.

La emergencia se dio en Tierra Grande de Pocora, en Guácimo de Limón.

Búsqueda en el río Parismina
El cuerpo de una de las víctimas fue encontrado. (Cruz Roj/cortesía)

Ronald Brenes, subcoordinador operativo de Limón, aseguró que los rescatistas realizaron labores de rastreo e incursiones en el río con equipo de buceo y personal especializado en rescate acuático, trabajando en ambos márgenes del cauce.

LEA MÁS: Esta es la muchacha que murió en trágico choque contra camión que trasladaba un toro

Sin embargo, a eso de las 2 p.m., las autoridades decidieron suspender la búsqueda de la segunda víctima, debido a las condiciones adversas del agua, las cuales representaban un riesgo para el personal de emergencia.

Búsqueda en el río Parismina
Búsqueda en el río Parismina (Cruz Roj/cortesía)

La institución detalló que las labores se retomarán este martes en horas de la mañana para continuar con el operativo.

LEA MÁS: Fuerte temblor sacudió al país y puso a correr a más de uno

Al parecer, la persona desaparecida es una mujer.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
río parisminapareja desaparecidacuerpo halladobúsquedacruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.