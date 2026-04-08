Tenía solo 17 años: lo acribillan a balazos y vecinos lo encuentran en Puntarenas

La violencia cobró la vida de un menor de edad la tarde del martes en el sector de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial informó este miércoles que el joven apenas tenía 17 años, fue asesinado a balazos, en un hecho que estremeció a los vecinos.

El muchacho fue asesinado a balazos en Puntarenas. (Silvia Coto)

De acuerdo con información preliminar, varias personas escucharon múltiples detonaciones y, al salir de sus viviendas, se encontraron con el cuerpo del adolescente tendido en la calle.

LEA MÁS: “Oren por nosotros, no sabemos cómo vivir sin él”: madre destrozada tras perder a su hijo en accidente

El menor presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el pecho, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Al lugar se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Aterradora balacera en Limón deja al menos 6 personas heridas

Pese a que se desplegó un operativo en la zona para dar con los sospechosos fue imposible.