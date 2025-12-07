Sucesos

Terrible accidente cerca del cruce de Manolos terminó de la forma más dolorosa posible

Accidente mortal vuelve a encender alertas en la Bernardo Soto

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un fatal accidente en la carretera Bernardo Soto, cerca del cruce de Manolos, terminó en desgracia la noche de este sábado 6 de diciembre. Las autoridades del Tránsito reportaron un choque y luego confirmaron la muerte de una persona, cuya identidad no ha trascendido.

LEA MÁS: OIJ confirma triste noticia sobre accidente en el que bebita y niña de 8 años resultaron heridas

Accidente mortal vuelve a encender alertas en la Bernardo Soto. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Choque frente al Vivero La Garita

La tragedia ocurrió al frente del Vivero La Garita, llegando al cruce de Manolos.

El impacto dejó a otras dos personas graves, las llevaron al hospital San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Murió por ayudar: la cruel historia del agente del OIJ asesinado por policías

LEA MÁS: Discusión entre pareja de agentes del OIJ terminó con uno de ellos herido de bala en Goicoechea

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmaba 493 personas fallecidas por accidentes en carretera hasta el 27 de noviembre anterior.

Le piden a los conductores respetar los límites de velocidad, sobre todo en estas fechas de fin de año, y también evitar combinar el licor con el volante.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bernanrdo Sotochoque cerca del cruce de Manolos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.