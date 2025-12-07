Terrible accidente cerca del cruce de Manolos terminó de la forma más dolorosa posible

Un fatal accidente en la carretera Bernardo Soto, cerca del cruce de Manolos, terminó en desgracia la noche de este sábado 6 de diciembre. Las autoridades del Tránsito reportaron un choque y luego confirmaron la muerte de una persona, cuya identidad no ha trascendido.

Accidente mortal vuelve a encender alertas en la Bernardo Soto. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Choque frente al Vivero La Garita

La tragedia ocurrió al frente del Vivero La Garita, llegando al cruce de Manolos.

El impacto dejó a otras dos personas graves, las llevaron al hospital San Rafael de Alajuela.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmaba 493 personas fallecidas por accidentes en carretera hasta el 27 de noviembre anterior.

Le piden a los conductores respetar los límites de velocidad, sobre todo en estas fechas de fin de año, y también evitar combinar el licor con el volante.