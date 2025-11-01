Sucesos

Terror en San José: sicarios en moto desatan balacera y dejan tres heridos

Pistoleros dispararon 19 veces contra carro en el que estaba pareja

Por Silvia Coto

Una violenta balacera ocurrida la noche del viernes en Sagrada Familia dejó a tres personas heridas,una de ellas sería una víctima colateral que estaba en una pulpería.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El ataque se registró cerca de las 8:54 p.m., cuando dos personas estaban en un carro.

Los pasajeros fueron identificados como un hombre de apellido Jiménez y una mujer de apellido Morales, de 22 años, ellos fueron interceptadas por dos pistoleros en motocicleta.

Los motorizados abrieron fuego en múltiples ocasiones, impactando al conductor Jiménez en el cuello, otra bala le provocó una fractura en la columna, mientras que Morales resultó herida en el brazo izquierdo.

04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
Las autoridades investigan una balacera que dejó tres personas heridas en Sagrada Familia. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Durante el tiroteo, una de las balas alcanzó a un hombre de apellido Castro, de 36 años, quien se encontraba dentro de una pulpería cercana y resultó herido en la pierna izquierda.

En la escena, los agentes del OIJ recolectaron al menos 19 casquillos, mientras se investiga el móvil del ataque y la identidad de los responsables, quienes huyeron del lugar tras los disparos.

Los heridos fueron trasladados a la clínica Solón Núñez en Hatillo.

balacerabalacera sagrada familiasagrada familia hatilloheridosataque pistoleros
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

