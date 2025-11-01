Terror en San José: sicarios en moto desatan balacera y dejan tres heridos

Una violenta balacera ocurrida la noche del viernes en Sagrada Familia dejó a tres personas heridas,una de ellas sería una víctima colateral que estaba en una pulpería.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El ataque se registró cerca de las 8:54 p.m., cuando dos personas estaban en un carro.

Los pasajeros fueron identificados como un hombre de apellido Jiménez y una mujer de apellido Morales, de 22 años, ellos fueron interceptadas por dos pistoleros en motocicleta.

Los motorizados abrieron fuego en múltiples ocasiones, impactando al conductor Jiménez en el cuello, otra bala le provocó una fractura en la columna, mientras que Morales resultó herida en el brazo izquierdo.

Las autoridades investigan una balacera que dejó tres personas heridas en Sagrada Familia. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Durante el tiroteo, una de las balas alcanzó a un hombre de apellido Castro, de 36 años, quien se encontraba dentro de una pulpería cercana y resultó herido en la pierna izquierda.

En la escena, los agentes del OIJ recolectaron al menos 19 casquillos, mientras se investiga el móvil del ataque y la identidad de los responsables, quienes huyeron del lugar tras los disparos.

Los heridos fueron trasladados a la clínica Solón Núñez en Hatillo.