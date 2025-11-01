OIJ busca a joven madre y su bebé desaparecidos en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Edelmary Dayana González, de 17 años, y a su hijo Joshua Mathias González, de apenas 27 días de nacido, quienes fueron reportados como desaparecidos el 1 de noviembre de 2025.

Según la información brindada por las autoridades, ambos fueron vistos por última vez en El Llano de Alajuelita, San José, ese mismo día. Desde entonces, no se tiene noticias de su paradero.

Edelmary González y su bebé Joshua están desaparecidos. Foto: OIJ (Cortesía/Cortesia)

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ mantiene activa la búsqueda y pide a la población cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos.

Si usted sabe algo o los ha visto puede llamar al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

