Tiroteo mortal en Tibás: OIJ asegura que víctimas hicieron esto para tratar de salvarse

Un hombre murió y tres más resultaron heridos de bala en Tibás. (Silvia Coto)

Los hombres que fueron víctimas de un tiroteo en Tibás, San José, corrieron por sus vidas para tratar de protegerse, pero los pistoleros los alcanzaron.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles del caso este domingo 17 de agosto.

Ellos informaron que el caso ocurrió la tarde del sábado por la plaza en San Rafael de Cinco Esquinas.

Según las primeras investigaciones, un hombre de apellido Miranda, de 32 años, y tres más de apellido Fernández de 41, Gutiérrez de 44 y Quiñones de 39, viajaban en un carro en el que llegaron hasta ese sitio.

Minutos después, llegaron dos motocicletas, cada una con dos hombres abordo y los encañonaron sin mediar palabra alguna.

Los hombres se bajaron todos del carro y empezaron a correr, por lo que fueron alcanzados por los pistoleros.

Miranda recibió heridas en la cara, la cabeza, la espalda y los brazos, él falleció de inmediato en el sitio, así lo confirmó la Cruz Roja.

Mientras que los otros tres hombres resultaron baleados y fueron llevados a centros médicos cercanos.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar el móvil que se presume sería un ajuste de cuentas.