Torbellino destechó al menos 10 viviendas en Heredia

Un torbellino sorprendió a los vecinos de Heredia la tarde de este lunes, luego de causar daños en al menos 10 viviendas.

La emergencia fue reportada a las 4:14 p. m. en barrio Fátima, frente a una escuela, donde inicialmente se reportó un cortocircuito que movilizó al Cuerpo de Bomberos.

La ESPH comenzó a reestablecer el fluido eléctrico. (Bomberos/Cortesía/La Nación)

Torbellino en Heredia

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Hallaron casas destechadas

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron un panorama distinto: cerca de 10 viviendas presentaban daños en sus techos, aparentemente provocados por el paso de un torbellino.

Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.

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La atención de la emergencia se realizó en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, con el objetivo de restablecer el servicio de electricidad en la zona.

José María Velasco, de la Estación de Bomberos de Heredia, indicó que tanto la estructura de la escuela como la del templo cercano no sufrieron daños.

Torbellino1

Una persona fue trasladada a un centro médico. (Bomberos/Cortesía/La Nación)

Fenómeno difícil de registrar

Desde el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicaron que este tipo de eventos es complicado de registrar mediante estaciones meteorológicas, debido a que se trata de sistemas pequeños y muy localizados.

Para que quedaran datos oficiales, el fenómeno tendría que pasar exactamente sobre una estación, por lo que en estos casos el respaldo suele ser la evidencia fotográfica o en video.