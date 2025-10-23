Tormenta Melissa traerá más lluvias a Costa Rica por influencia de la Zona de Convergencia Intertropical

IMN anticipa lluvias vespertinas en el Caribe, zona norte y Pacífico por aumento de humedad del Caribe. (Canva/Canva)

La Zona de Convergencia Intertropical (uno de los principales sistemas que causan tormentas) se mantiene activa y ha estado provocando lluvias y aguaceros fuertes en el sur del país, las cuales se extenderán a lo largo de los próximos días.

La Tormenta Tropical Melissa sigue casi estacionaria sobre el Mar Caribe.

Según la meteoróloga Gabriela Chinchilla, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la amplitud y lentitud de Melissa modula la circulación de la Zona de Convergencia Intertropical, aportando un leve aumento de humedad hacia el sur del país desde este jueves y durante los próximos días.

Aunque persiste cierta incertidumbre sobre la evolución de Melissa, los análisis más recientes indican que el país recibirá su influencia indirecta entre baja y moderada, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

Los expertos esperan aguaceros fuertes en el Pacífico Central y Sur, además aguaceros con tormenta en el Valle Central, además lluvias aisladas en la Zona Norte y Caribe.

Al inicio de la noche se prevén lluvias en áreas costeras del Pacífico, y posibilidad de llovizna ligera en el Gran Área Metropolitana (GAM).