Trabajador muere al ser golpeado en la cabeza por rama de un árbol en Guápiles

Un hombre de aproximadamente 33 años falleció la mañana de este viernes 9 de enero luego de ser golpeado en la cabeza por la rama de un árbol, en el sector de Cáscadas de Guápiles, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

El suceso ocurrió a eso de las 10:30 a. m., cuando, por razones que aún no están claras, una rama se desprendió y cayó sobre el hombre mientras se encontraba en el sitio realizando trabajos al parecer en un cableado eléctrico.

LEA MÁS: A madre que habría entregado hija a banda de gota a gota ya le dijeron si deberá ir o no a prisión: esta es la polémica decisión

Fatalidad ocurrió la mañana de este viernes en el sector de Cáscadas de Guápiles. Foto: Ilustrativa

Producto del fuerte impacto, la víctima sufrió un severo golpe en la cabeza. A la llegada de los equipos de atención, el hombre fue declarado sin vida en el lugar, confirmó Tatiana Díaz, de la Cruz Roja de Limón.

LEA MÁS: Zona donde está desaparecida adolescente de 16 años en Osa es peligrosísima por el tipo de animales que hay

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente están bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar cómo se produjo el desprendimiento de la rama.

LEA MÁS: Detienen a sospechoso de enfrentamiento armado en Tilarán