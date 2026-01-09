Detienen a sospechoso de enfrentamiento armado en Tilarán

Un sujeto que andaba sucio y mojado en la zona de Cabanga de Guatuso, al norte del país, fue detenido por la Fuerza Pública en Nuevo Arenal de Tilarán, Guanacaste, ya que es sospechoso de protagonizar un enfrentamiento a balazos contra varios policías.

Guillermo Valenciano, subdirector de la Fuerza Pública, confirmó que la captura fue realizada la mañana de este viernes 9 de enero.

“Sale de la montaña, anda sucio, mojado, indica que es campesino de la localidad; sin embargo, no porta ninguna herramienta, por lo tanto está en actitud sospechosa. Se coordina con la Fiscalía y se pone a la orden de la autoridad judicial para lo correspondiente”, dijo Valenciano.

Michael Soto, director interino del OIJ, agregó que la situación fue atendida en una casa utilizada como Airbnb, la cual era alquilada por extranjeros. Estas personas sufrieron el asalto, pero lograron avisar al 9-1-1 y alertar de lo ocurrido.

“Este es un modo de operar que lamentablemente se ha venido dando en los últimos meses, especialmente en zonas costeras, donde perfilan a las víctimas”, manifestó Soto.

La identidad del sospechoso no ha trascendido.

Patrulla quedó llena de huecos por las balas

Llena de huecos por las balas fue como quedó la patrulla de Fuerza Pública luego del enfrentamiento entre policías y unos supuestos delincuentes que pretendían atacar a un grupo de estadounidenses que se hospedaban en Nuevo Arenal, Tilarán, Guanacaste.

Las víctimas fueron tres mujeres y un hombre; dos de ellos estaban amordazados.

Patrulla de Fuerza Pública luego del enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes en Nuevo Arenal de Tilarán. Foto: MSP (MSP/MSP)

Los hechos fueron alertados a las 6:37 p.m. por medio del 9-1-1.

“Los oficiales fueron recibidos con disparos por parte de tres sujetos que portaban pasamontañas, quienes abrieron fuego contra la unidad policial. Ante la agresión, los oficiales repelieron el ataque, generándose un enfrentamiento con armas de fuego”, confirmaron en el Ministerio de Seguridad Pública.

Patrulla de Fuerza Pública baleada

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre una balacera en la que un hombre resultó herido y, para cuando el personal paramédico llegó a la escena, ya no había nada que hacer por el sujeto; en apariencia, se trataría de uno de los delincuentes.

Ninguno de los oficiales resultó herido, tampoco los extranjeros, quienes sí estaban muy asustados por lo vivido en Costa Rica.

Los hechos ocurrieron en Nuevo Arenal, en Tilarán, Guanacaste. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Dos de los sospechosos habrían escapado por un sector montañoso.

