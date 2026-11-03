Trabajador murió dentro de pozo artesanal luego de que compañero dejara caer un balde con tierra sobre su cabeza

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el trabajador que murió este lunes dentro de un pozo artesanal en Liberia, Guanacaste, no falleció a causa de un derrumbe, como se había informado inicialmente.

Más bien, la muerte de este hombre habría sido consecuencia de una desafortunada acción de uno de sus compañeros.

La Policía Judicial, mediante su oficina de prensa, informó que la víctima mortal de ese hecho fue un nicaragüense apellidado Guadamuz, de 40 años.

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La tragedia ocurrió a eso del mediodía de este lunes en la localidad de Rodeito de Liberia, donde varios hombres trabajaban en la construcción de un pozo artesanal.

“El ahora fallecido se encontraba en el fondo de un pozo realizando labores de extracción de tierra y aparentemente en un momento dado el mismo habría depositado gran cantidad de tierra dentro de una cubeta, la cual posteriormente era elevada hasta la superficie mediante un mecate manipulado por personas que estaban afuera”, detalló el OIJ.

El ahora fallecido estaba sacando tierra del fondo del pozo. Foto Archivo. (Cruz Roja)

Según la tesis del OIJ, una de esas personas que se encontraban fuera del pozo habría sido quien provocó la muerte de Guadamuz.

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“En un momento dado, a una de estas personas que se encontraba manipulado el mecate, aparentemente y por razones que se investigan, se le habría deslizado de las manos y como consecuencia el balde cayó en el fondo del pozo, golpeando en la cabeza al ahora fallecido”.

Tras el accidente, los cuerpos de emergencia fueron alertados y se presentaron en la escena para iniciar el rescate.

Lamentablemente, tras casi cuatro horas de labores, se confirmó que el extranjero había perdido la vida, aparentemente a consecuencia del golpe.