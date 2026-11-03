Sucesos

Trabajador murió dentro de pozo artesanal luego de que compañero dejara caer un balde con tierra sobre su cabeza

Inicialmente se hablaba de que el hombre murió a consecuencia de un derrumbe

Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el trabajador que murió este lunes dentro de un pozo artesanal en Liberia, Guanacaste, no falleció a causa de un derrumbe, como se había informado inicialmente.

Más bien, la muerte de este hombre habría sido consecuencia de una desafortunada acción de uno de sus compañeros.

La Policía Judicial, mediante su oficina de prensa, informó que la víctima mortal de ese hecho fue un nicaragüense apellidado Guadamuz, de 40 años.

LEA MÁS: Reparador de electrodomésticos recogió a un muchacho de las calles y lo llevó a vivir un infierno en su casa

La tragedia ocurrió a eso del mediodía de este lunes en la localidad de Rodeito de Liberia, donde varios hombres trabajaban en la construcción de un pozo artesanal.

“El ahora fallecido se encontraba en el fondo de un pozo realizando labores de extracción de tierra y aparentemente en un momento dado el mismo habría depositado gran cantidad de tierra dentro de una cubeta, la cual posteriormente era elevada hasta la superficie mediante un mecate manipulado por personas que estaban afuera”, detalló el OIJ.

Rescate dos personas de Pozo
El ahora fallecido estaba sacando tierra del fondo del pozo. Foto Archivo. (Cruz Roja)

Según la tesis del OIJ, una de esas personas que se encontraban fuera del pozo habría sido quien provocó la muerte de Guadamuz.

LEA MÁS: Tres niños sufrieron quemaduras; bebé de 8 meses tiene lesiones en el 43% de su cuerpo

“En un momento dado, a una de estas personas que se encontraba manipulado el mecate, aparentemente y por razones que se investigan, se le habría deslizado de las manos y como consecuencia el balde cayó en el fondo del pozo, golpeando en la cabeza al ahora fallecido”.

Tras el accidente, los cuerpos de emergencia fueron alertados y se presentaron en la escena para iniciar el rescate.

Lamentablemente, tras casi cuatro horas de labores, se confirmó que el extranjero había perdido la vida, aparentemente a consecuencia del golpe.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
muerte por golpe en pozobalde cayó en pozoOrganismo de Investigación Judicialmuerte en pozo artesanal
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.