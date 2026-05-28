Tragedia en Curridabat: trabajador murió tras sufrir descarga eléctrica mientras laboraba

Un hombre falleció la tarde de este jueves en Curridabat, luego de sufrir una aparente descarga eléctrica mientras realizaba labores en las cercanías de un almacén fiscal.

Las ambulancias de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio donde inicialmente se indicó que un trabajador había hecho contacto con el tendido eléctrico y, posteriormente, cayó al suelo.

La Cruz Roja declaró al hombre fallecido. (Rafael Pacheco Granados)

Los cruzrojistas encontraron al paciente en paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato iniciaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos fue declarado fallecido en el lugar.

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“Después de más de 25 minutos de reanimación cardiopulmonar, se declara paciente sin signos vitales”, confirmó la cruzrojista Valeria Jiménez.

De momento no ha trascendido la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en el levantamiento del cuerpo.