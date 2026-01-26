Tragedia en Puntarenas: OIJ revela cómo una mujer fue asesinada y el agresor murió en la escena

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre la fatal escena registrada en Osa, Puntarenas, donde dos personas perdieron la vida tras un hecho violento ocurrido la mañana de este domingo.

OIJ confirma identidad de la mujer fallecida

El OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos en una vivienda en Osa. (Fines ilustrativos) (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Según informó el departamento de prensa del OIJ, la víctima mortal es una mujer de 30 años, de apellido Hidalgo, quien falleció producto de un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vivienda.

De acuerdo con la versión preliminar de los agentes judiciales, la mujer habría sido abordada por un hombre, quien presuntamente le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Tras ese hecho, las autoridades presumen que el sujeto se habría disparado, causándose la muerte de manera inmediata. Ambas muertes ocurrieron dentro de la propiedad ubicada en el cantón de Osa, en la zona sur del país.

Una vez recibido el reporte, los agentes del OIJ se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. En el sitio se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos de la mujer y del hombre, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ señaló que, aunque existe una línea investigativa clara, no se descartan otras hipótesis mientras se analizan las pruebas recolectadas en la escena.

Las autoridades reiteraron que será el proceso judicial y forense el que determine con exactitud las circunstancias que rodearon este hecho que conmocionó a la comunidad.

