OIJ pide ayuda para encontrar a Taisa

La muchacha fue vista por última vez en Lomas del Río, Pavas

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una muchacha que se encuentra desaparecida.

Se trata de Taisa Yanin Taylor Sosa, de 26 años, de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 24 de enero, cuando se le vio por última vez en el sector de Lomas del Río, en Pavas, San José.

Si usted ha visto a Taisa o sabe dónde podría estar, comuníquese con la Policía Judicial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Taisa fue vista por última vez en Lomas del Río, en Pavas.
Taisa Yanin Taylor SosaDesaparecida Pavas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

