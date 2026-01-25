OIJ pide ayuda para encontrar a Taisa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una muchacha que se encuentra desaparecida.

LEA MÁS: “Descansa en paz, dulce ángel”, así fue el conmovedor homenaje que equipo dedicó a la hija del futbolista Freddy Álvarez

Se trata de Taisa Yanin Taylor Sosa, de 26 años, de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 24 de enero, cuando se le vio por última vez en el sector de Lomas del Río, en Pavas, San José.

LEA MÁS: Ella es la tercera mujer cuya muerte estaría relacionada a una cirugía estética

Si usted ha visto a Taisa o sabe dónde podría estar, comuníquese con la Policía Judicial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

LEA MÁS: (Video) Mamá le dejó un mensaje a su hijo antes de morir en trágico accidente que le desgarra el alma a cualquiera