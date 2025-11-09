Tragedia en Santa Cruz: hombre fallece tras terrible accidente

Un hombre, de unos 35 años, perdió la vida la noche de este sábado tras ser atropellado por un carro en Santa Cruz, Guanacaste.

El hecho se registró a las 9:45 p. m., en el distrito Veintisiete de Abril, según informó la Cruz Roja.

El hombre falleció en el sitio del accidente Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales y lo declararon fallecido en el lugar.

LEA MÁS: La desgarradora forma en que hija de mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov se enteró de su muerte

En la atención de la emergencia participó una unidad básica de la Cruz Roja, mientras que las autoridades judiciales asumieron el caso para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.

LEA MÁS: Perrita de hija de trabajadora de Teletica que estuvo desaparecida también fue hallada con vida

Se presume que el hombre sería vecino de la zona.