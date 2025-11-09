Sucesos

Tragedia en Santa Cruz: hombre fallece tras terrible accidente

El accidente ocurrió la noche de este sábado en Veintisiete de Abril, Santa Cruz

Por Silvia Coto

Un hombre, de unos 35 años, perdió la vida la noche de este sábado tras ser atropellado por un carro en Santa Cruz, Guanacaste.

El hecho se registró a las 9:45 p. m., en el distrito Veintisiete de Abril, según informó la Cruz Roja.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales y lo declararon fallecido en el lugar.

En la atención de la emergencia participó una unidad básica de la Cruz Roja, mientras que las autoridades judiciales asumieron el caso para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.

Se presume que el hombre sería vecino de la zona.

