Tragedia golpea nuevamente a zona minera de Abangares y deja a una familia en luto

Un hombre murió y otros dos resultaron afectados tras una emergencia ocurrida dentro de una mina en Las Juntas de Abangares, en Guanacaste, una zona conocida históricamente por la extracción de oro.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 9:42 a. m. de este jueves 28 de mayo.

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Emergencia ocurrió la mañana de este jueves en Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Fotos cortesía de Bomberos/Ilustrativa

Socorristas caminaron hasta la zona

“Se desplazaron recursos de emergencia al sitio. Mientras nuestro personal avanzaba caminando hacia la zona donde ocurrió el incidente, se abordó a un hombre de 22 años, quien presentaba varios golpes. El paciente fue estabilizado y trasladado en condición crítica hacia la clínica de Abangares”, informó la benemérita.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni detalles exactos sobre lo que ocurrió dentro de la mina.

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Zona marcada por accidentes mineros

Las Juntas de Abangares es reconocida por la actividad minera y por personas que se dedican a la búsqueda de oro.

Con el paso de los años, varios mineros han perdido la vida en esta zona, muchos de ellos tras quedar sepultados durante trabajos dentro de minas artesanales.

Ahora las autoridades deberán investigar las circunstancias que rodearon esta nueva tragedia.