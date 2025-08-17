Trágico accidente cobró la vida de policía en su día libre

El oficial de la Fuerza Pública, Carlos Steven Centeno Céspedes, de 28 años, murió en un trágico accidente la madrugada de este domingo en Sarapiquí.

Un oficial falleció al chocar el carro en que viajaba (cortesía/Cortesía)

El accidente ocurrió en Las Horquetas, frente al restaurante La Familia..

Según confirmó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 3:35 a. m., cuando reportaron la colisión de un vehículo liviano contra una alcantarilla.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a un hombre que presentaba múltiples lesiones de gravedad. Sin embargo, al ser valorado, se confirmó que no tenía signos vitales.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo.

El policía se encontraba en su día libre cuando ocurrió el accidente, y, aparentemente, se dirigía para su vivienda.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el hombre estaba casado y era vecino de La Colonia Victoria, en Las Horquetas de Sarapiquí.

Durante la madrugada de este domingo, pasada la medianoche, se dio un accidente muy grave en la Germania de Siquirres de Limón.

En ese sitio se dio el choque de dos vehículos livianos. La Cruz Roja reportó que atendieron ocho pacientes, de los cuales son tres mujeres, 2 adultas y una menor en condición crítica; además, dos hombres fueron trasladados en condición urgentes y tres personas más en condición estable.

Los heridos fueron llevados al Hospital de Guápiles y CAIS de Siquirres.

El accidente se encuentra en investigación, pero se cree que pudo haber mediado el exceso de velocidad.