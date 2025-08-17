Él era el joven de 27 años que murió en choque contra imitador de Pelando el Ojo

Justin Espinoza Vargas tenía 27 años. (Facebook/Cortesia)

Dos familias sufren por la muerte de sus seres queridos durante un choque en La Garita de Alajuela, que cobró la vida del imitador de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, de 42 años, y el conductor del otro carro.

El otro joven que falleció se llamaba Justin Espinoza Vargas, de 27 años, quien era vecino de Rincón de Herrera, en La Guácima de Alajuela.

El muchacho falleció al ingresar al Hospital México, donde era atendido.

Una mujer de apellido Delgado Espinoza, de 28 años, es la única sobreviviente, y está grave en el Hospital San Rafael de Alajuela.

Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

José Ricardo falleció en el sitio del accidente.

La fatalidad se dio a las 2:05 a. m. del sábado, en La Garita de Alajuela, cuando por razones que aún se desconocen, se produjo una colisión frontal entre dos carros.

LEA MÁS: Dolor y angustia para cuatro familias: terrible choque este domingo deja dos fallecidos y dos heridos

Así como el mundo del espectáculo en redes sociales ha externado su dolor por la muerte de Carballo, quien también era periodista y escritor, los seres queridos de Justin están muy afectados por su muerte.

LEA MÁS: Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo

Algunos mensajes dicen:

“Mi amor, ya no tendré ese abrazo fuerte, lleno de amor, con ese Te amo tía lleno de ternura. Nos dejas con el corazón en dos, que hasta respirar duele”.

Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo. (Cortesía/Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo.)

“Hoy nos dejas con un vacío en el corazón y con un dolor en el alma. Mi Jus, vuela alto mi corazón, que Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Aquí te vamos a extrañar”.

LEA MÁS: Violencia imparable: hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza

José Ricardo Carballo y Justin Espinoza Vargas fallecieron el accidente (fac/Cortesía)

“No tengo palabras, solo despedirte, fuiste un gran compañero Justin Espinoza Vargas, Dios lo bendiga en su reino, descanse en paz”.

Las causas para determinar cómo ocurrió el accidente están en investigación.