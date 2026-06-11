Trágico accidente cobró la vida de una colegiala de 12 años

Una adolescente murió la tarde de este miércoles 10 de junio tras ser atropellada por una motocicleta en Hojancha de Cariari, en Pococí.

La emergencia fue reportada a las 4:45 p. m., según confirmó Rita Rodríguez, de la Central de la Cruz Roja.

Los socorristas se desplazaron hasta el sector ubicado 250 metros hacia Los Ángeles de la iglesia católica de Hojancha, donde encontraron a tres personas involucradas en el accidente.

La joven, en apariencia, se llamaba Kimberly Hernández Rodríguez, de 12 años.

Una adolescente identificada preliminarmente como Kimberly Hernández Rodríguez, de 12 años, murió atropellada por una moto en Hojancha, Cariari. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

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“Se atendió a tres pacientes: dos adultos llevados a un centro médico, y una adolescente se confirmó sin signos vitales en el sitio”, indicó Rodríguez.

De manera preliminar, versiones no oficiales señalan que la víctima era una estudiante de secundaria que momentos antes se había bajado de un bus estudiantil.

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Según esas versiones, la joven habría intentado cruzar la vía cuando fue impactada por una motocicleta que circulaba en sentido contrario al autobús.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.