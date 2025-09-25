Transeúntes encontraron aterradora escena en Parrita

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)

Vecinos dieron con una aterradora escena la tarde de este miércoles en Isla Damas, Parrita, cuando encontraron el cuerpo de un hombre de 61 años, identificado con el apellido Mata, aparentemente falleció ahogado.

LEA MÁS: Estas son las pistas que hacen pensar al OIJ que cuerpos hallados en Quepos son de pareja alemana

La Cruz Roja informó a este medio que el hallazgo se reportó alrededor de las 5 de la tarde, cuando dos lugareños que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades sobre el cuerpo flotando.

LEA MÁS: Balacera en Parrita dejó a un hombre sin vida en plena vía pública

Agentes del OIJ acudieron al sitio, custodiarion la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia y determinar con exactitud las causas de la muerte.

LEA MÁS: Hombre muere baleado dentro de carro a escasos metros de la Cruz Roja de Tres Ríos

“El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades indagan si hubo factores externos que contribuyeron al deceso del hombre”, detalló el OIJ.