Transitada carretera se convirtió en escenario de mortal tragedia que afectó a muchos conductores

Una transitada carretera se convirtió en escenario de una mortal tragedia la tarde de este miércoles, la cual afectó a muchos conductores.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trató del mortal atropello de un hombre, el cual ocurrió a eso de la 12:04 p.m., sobre la carretera Bernardo Soto, en el sector de Manolos.

La Cruz Roja informó que el comité de la zona fue alertado sobre un atropello y cuando los paramédicos llegaron al sitio encontraron a un hombre, de unos 40 años, tendido sobre la carretera y sin signos vitales.

El fatal atropello ocurrió en el sector de Manolos.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que el conductor del carro que impactó al hombre, cuya identidad aún no se dio a conocer, permaneció en el lugar tras el lamentable hecho.

El accidente afectó el paso vehicular en ambos sentidos, por lo que fue necesario que oficiales de la Policía de Tránsito se encargaran de regular el paso, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.