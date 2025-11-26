Horas de agonía terminaron en tragedia: motociclista de 20 años murió tras choque contra camión en Cartago

Kevin Robleto Sequeira, de 20 años, perdió la vida cuando manejaba una moto y chocó contra un camión.

La tragedia ocurrió a las 4:28 a.m. de este martes 25 de noviembre. La Cruz Roja recibió la alerta cuatro minutos después. La atendieron 100 oeste del bar Palomitos, en El Molino de Cartago.

En un video que no publicaremos por respeto a la familia, se ve cuando el joven quedó postrado entre la calle y la acera, aún con vida lo llevaron al hospital Max Peralta, donde reportaron que su condición era crítica.

LEA MÁS: Shaggy, supuesto líder narco, apareció en video musical fuertemente “armado”

Kevin Robleto Sequeira, de 20 años, perdió la vida cuando manejaba una moto y chocó contra un camión. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Allí le trataron de salvar la vida; no obstante, a las 11:40 a.m., al OIJ le informaron que a la víctima la declararon sin vida.

El Colegio Técnico Profesional de Pacayas lamentó la pérdida, ya que Robleto era uno de sus egresados. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, especialmente a su hermano, quien es uno de nuestros estudiantes actuales”, señalaron.

LEA MÁS: Siete años huyendo de femicidio: detienen al sospechoso de matar a su esposa, una profesora de artes plásticas

LEA MÁS: OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

En el Liceo Cervantes también lamentaron la pérdida de Robleto, hermano de otra alumna de esta institución.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación de este hecho para determinar de quién fue la imprudencia. La Policía de Tránsito insiste en respetar los límites de velocidad para evitar más tragedias en carretera, sobre todo porque el fin de año está muy cerca y aumentan las fatalidades en carretera.