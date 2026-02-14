Tres hombres luchan por sus vidas tras atropello y choques en diferentes puntos del país

Varios accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas dejaron a tres hombres en condición crítica en distintos puntos del país.

La Cruz Roja informó que primer caso se registró a las 6:43 p. m. del viernes en Corredores, Puntarenas. En el sitio se reportó un atropello en el que resultó gravemente herido un hombre de 45 años.

Los cruzrojistas atendieron al hombre, quien presentaba múltiples traumas producto del impacto. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en condición crítica al Hospital de Ciudad Nelly.

LEA MÁS: Mujer inocente resulta herida en el rostro tras balacera en riña ocurrida en Matama de Limón

Horas después, a las 9:59 p. m., se reportó una colisión entre autobús y motocicleta en Cutris de San Carlos, Alajuela.

En este accidente de tránsito resultó herido un hombre de 35 años, quien también fue reportado como politraumatizado. Tras ser estabilizado en el lugar por personal de la Cruz Roja, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Carlos.

La Cruz Roja atendió varios accidentes.

El tercer hecho ocurrió a las 10:26 p. m. en Turrialba, Cartago, donde un motociclista de 25 años colisionó contra un objeto fijo.

LEA MÁS: Ataque a sangre fría en Jacó: balean cinco veces a hombre dentro de su vehículo y está crítico

El joven sufrió múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al Hospital William Allen.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias que mediaron en cada uno de los accidentes. Los casos quedaron en investigación.