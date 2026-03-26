Turco: el hombre que, como el Gordo Julio, infunde miedo sin vivir donde opera

Un hombre conocido como Turco, de apellidos Cano Flores es buscado por el OIJ y su forma de operar es similar a la del Gordo Julio: infunde miedo en comunidades de Cartago sin vivir en ellas.

Las autoridades lo señalan como un cabecilla altamente violento que mantiene en alerta a vecinos de sectores como Lindavista de Río Azul.

Al igual que el Gordo Julio, Turco no reside en la zona donde mantiene influencia, una dinámica similar a la de otros líderes criminales.

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Un hombre conocido como Turco, de apellidos Cano Flores es buscado por el OIJ y su forma de operar es similar a la del Gordo Julio. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Un perfil altamente violento

Michael Soto, director interino del OIJ, indicó que este hombre es considerado el cabecilla de una estructura criminal en esa localidad.

“Es un sujeto altamente violento, inclusive su estructura criminal está vinculada a muertes de su propio grupo. También ha arremetido contra vecinos de la comunidad por el tema de los préstamos gota a gota, en los que hay personas heridas y fallecidas”, manifestó Soto.

Lo describe además como un sujeto bastante particular, hasta lo señalan como cobarde por eliminar a los mismos integrantes de su grupo y a inocentes.

El supuesto líder de la banda, alias Turco, se encuentra en fuga. (OIJ/El supuesto líder de la banda, alias Turco, se encuentra en fuga.)

Las autoridades explican que es frecuente que estos delincuentes no residan en los lugares donde operan, como una estrategia para evitar ser ubicados o atacados por grupos rivales.

A Turco lo señalan como el responsable del triple homicidio que ocurrió en este 2026 en Costa Rica, en el que murieron un adolescente de 17 años y dos hombres uno de apellido Agüero, de 20 años y otro de 22 años que no trascendió el apellido.