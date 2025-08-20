Ubicación permitió salvar a mujer secuestrada por la que pedían 20 millones

Cuatro sospechosos del secuestro extorsivo de una mujer, entre ellos un expolicía, fueron detenidos este martes por agentes de la sección de delitos varios del Organismo de Investigación Judicial de San José.

Los agentes hicieron cuatro allanamientos para dar con los sospechosos del secuestro. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades judiciales realizaron un allanamiento en Gravilias de Desamparados y otro en Copey en Cinco Esquinas de Tibás.

Los agentes detuvieron a un hombre de apellido Araya, de 53 años; otro de apellido Calero, de 40 años; Cervantes, de 34, y Vizcaíno, de 27.

El OIJ informó que los hechos ocurrieron el 21 de agosto del año 2024, cuando la ofendida, una mujer que habría sido interceptada por los sospechosos en un falso retén policial en Santa Ana.

Uno de los sospechosos era un expolicía. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

A la señora la obligaron a bajarse del vehículo de ella y la trasladaron a otro carro.

Los sospechosos dejaron abandonado el carro de la mujer en Tarbaca.

“Aparentemente, le solicitaban 20 millones de colones o 3 millones de dólares en bitcoins y en apariencia la habrían obligado a comunicarse con la empresa para la que trabajaba para hacer la solicitud del dinero”, dijo el OIJ.

Añadió: “Siendo que en determinado momento familiares de la ofendida recibieron información del lugar donde ella se encontraba y que les parecía muy extraño que estuviera por ese sector, por lo que avisaron al 911″.

A la víctima la pararon en un falso retén. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Al parecer, una aplicación permitió conocer la ubicación de la señora.

Cuando los sospechosos se percataron de que eran seguidos, dejaron a la mujer abandonada en San Rafael Arriba Desamparados y se dieron a la fuga.

Los agentes les decomisaron ocho teléfonos celulares, siete radios de comunicación, una pistola, artículos electrónicos, 108 cartuchos de munición sin percutir de 9 milímetros y un vehículo.

“Se decomisaron dos placas que en apariencia pertenecían a un cuerpo policial que antes se llamaba Policía Especial de Apoyo, ya que en apariencia uno de los sospechosos había sido policía y había pertenecido a dicho cuerpo policial”, detalló el OIJ.

Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.