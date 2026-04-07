Un choque que terminó con una motocicleta en llamas dejó a un joven sin vida en San Carlos

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven en Quebrada Azul de Florencia, San Carlos, la madrugada de este martes 7 de abril.

La víctima fue identificada preliminarmente como Leandro Salas, de 28 años, quien murió tras una colisión entre una motocicleta y la carreta de un tráiler.

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Leandro Salas Zárate perdió la vida en un choque de una moto contra la carretera de un tráiler. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

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La emergencia fue reportada a las 12:29 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre el violento choque.

“Informan de colisión de motocicleta contra una carreta de tráiler reportan paciente sin signos vitales”, confirmaron en la central de la benemérita.

Debido al fuerte impacto, la motocicleta se incendió, lo que evidenció la magnitud del accidente.

El joven era oriundo de la zona y era conocido por su afición a la bicicleta y a las motos, lo que hoy enluta a su comunidad.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias de este fatal accidente de tránsito.