Un lío pasional podría ser la causa por la que jovencita sufrió cruel muerte

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, sufrió una cruel muerte, y la principal sospechosa es una mujer de apellidos Díaz Solano quien, al parecer, fue su compañera de trabajo.

Ingrid Ramírez, mamá de Nahomy, solo espera los avances de la investigación judicial; sin embargo, presume que su hija se convirtió en víctima de un lío pasional, esto conforme lo que ella ha indagado por sí misma.

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, sufrió una cruel muerte y la principal sospechosa es una mujer apellidos Díaz Solano. Foto: Ingrid Ramírez para La Teja

Nahomy vivía en Heredia, mientras su mamá y su hermana menor viven en Grecia, Alajuela.

Preocupada por lo que le pasó a su hija, Ingrid ha buscado respuestas y por medio de un video, así como por versiones de vecinos de su hija, supo que la última vez que a la joven la vieron con vida fue cuando, al parecer, Díaz Solano la llegó a recoger a la casa en un carro celeste.

Díaz descuenta tres meses de prisión preventiva desde el viernes 27 de setiembre anterior, pues era investigada desde agosto del 2023 cuando se descubrió el homicidio de Nahomy.

“Lo que supe es que llegó una muchacha delgadita en un carro y recogió a Nahomy; eso fue como a las 4:30 de la tarde del viernes 26 de agosto del 2023. No entiendo por qué mi hija se fue con ella.

“Aparentemente, la causa se debió a un lío pasional”, manifestó esta madre, como parte de lo que ha logrado averiguar.

Ella descarta que su hija estuviera involucrada en otro tipo de problemas, como drogas o de otra índole.

La Fiscalía mantiene la versión de que tanto la víctima como la sospechosa se habrían conocido al ser compañeras en un hotel.

No obstante, doña Ingrid asegura que nunca tuvo conocimiento de que su hija trabajara en un hotel, solo supo que Nahomy vendía ropa e incluso la ayudaba económicamente de vez en cuando.

La abuelita materna de Nahomy confecciona ropa y muchas veces era quien se las alistaba de acuerdo a los pedidos de cómo quería la ropa que le hacía su nieta.

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, tenía un corazón generoso, se preocupaba siempre por los animales y los indefensos. Foto: Ingrid Ramírez para La Teja

Muchacha asesinada habría presentido su muerte

Doña Ingrid recuerda que la última vez que vio a su hija fue horas antes de la desaparición, cuando Nahomy estuvo en su casa y quizás presintió que no regresaría más.

“A mí lo que me extrañó mucho fue que cuando ella se despidió de mí, ella lloraba y me abrazó muy fuerte.

“Vi en su mirada como que se estuviera despidiendo, le pregunté: ‘Mi amor qué tiene’, y solo me decía ‘nada mamá, nada. Te amo mucho mamá'. A mi mamá (abuela de Nahomy) le dijo como cinco veces en la mañana: ‘Usted y yo nos vamos a ver en el cielo’, y mi mamá le decía: ‘ay mi amor no diga eso’, y ella le dijo: ‘Sí tita usted y yo nos vamos a ver en el cielo, porque yo me voy a morir joven, pero usted y yo nos vamos a ver en el cielo”, recuerda esta madre, quien desearía devolver el tiempo y decirle a su hija que se quedara en casa.

Esta mamá afirma que su hija era una buena persona, con un corazón bondadoso, pues siempre andaba pensando en los demás.

“Como toda adolescente ella llegó a una etapa que era rebelde, pero tenía un corazón tan lindo, que ella pensaba en los indigentes y les compraba un plato de comida, pan o café. A los perritos de la calle los acariciaba, les compraba alimentos y les ponía una taza con alimento y agua. Una persona de malos sentimientos no hace eso”, expresó doña Ingrid.

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, fue despedida en Grecia, Alajuela. Foto: Ingrid Ramírez para La Teja

A Nahomy la despidieron en el cementerio de Grecia, Alajuela, y su mamá desde el primer momento que supo de la muerte ha estado pendiente del caso de su hija.

Esta madre conserva una pijama de Nahomy de cuando era bebé y ropa que ella usaba ya de adulta, las tiene como recuerdo en su armario, así como muchas fotos de ella.

La Fiscalía de Jacó lleva la investigación por este caso, bajo el expediente 23-000692-0077-PE. Esta se inició el 28 de agosto del 2023, luego de que el cuerpo de la víctima fuera encontrado en un acantilado, cerca de un mirador de Jacó.

Se presume que la ofendida fue asesinada dos días antes del hallazgo y, al parecer, la imputada habría participado. En apariencia, a la víctima la golpearon y le dispararon en su cabeza, luego la lanzaron en el sitio mencionado. Tampoco se descarta que haya más personas involucradas en este cruel hecho.