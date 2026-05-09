Un retén policial terminó con un inesperado hallazgo que alegró a dos familias

Lo que comenzó como una revisión vehicular terminó permitiendo a las autoridades recuperar dos vehículos que habían sido robados semanas atrás en distintos puntos del país.

Los hallazgos fueron realizados por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) durante un control vehicular efectuado en la comunidad Renacer, en San Pedro de Pérez Zeledón.

El primer caso ocurrió la noche de este jueves, cuando los oficiales interceptaron a los ocupantes de una motocicleta y detectaron que la placa no correspondía al vehículo.

Tras revisar el número de chasis, confirmaron que la moto tenía una denuncia por robo desde el pasado 14 de abril.

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Dos hombres de apellidos Fallas y Sánchez fueron detenidos por la Fuerza Pública en Perez Zeledón por andar moto y pick up con denuncias por robo. Foto: MSP (MSP/MSP)

El conductor, un hombre de apellido Fallas, fue detenido en el sitio y puesto a la disposición de la Fiscalía.

Poco después, en el mismo punto de control, los oficiales dieron con una pick-up blanca conducida por un sujeto de apellido Sánchez.

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Al realizar las consultas respectivas, determinaron que el automotor mantenía una alerta activa por robo desde el pasado 2 de mayo, luego de haber sido sustraído durante un asalto en Sabalito de Coto Brus, en la frontera sur.

El pick-up fue recuperado apenas cinco días después del robo, mientras que la motocicleta apareció en menos de un mes tras la denuncia.

Ambos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.