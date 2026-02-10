Una atrocidad en una escuela terminó con un guarda condenado

Un guarda de seguridad de apellidos Solano Enríquez pasará los próximos ocho años en la cárcel, al ser hallado responsable de cometer dos atrocidades contra dos estudiantes de sexto grado.

Así lo decidió el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, el viernes 6 de febrero anterior.

LEA MÁS: Esto dicen en gimnasio de Cartago donde un hombre fue brutalmente asesinado

Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José dictó sentencia por hechos ocurridos en el 2023. (Shutterstock/Shutterstock)

La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, cuyos representantes señalaron al hombre como responsable de dos delitos de abuso sexual, por lo que fue sentenciado a ocho años de prisión.

Al momento de los hechos, el imputado laboraba en la escuela Naciones Unidas.

LEA MÁS: Ataque a balazos acaba con la vida de una mujer en Matina

“Según demostró el despacho, las agresiones ocurrieron en el 2023, cuando dos estudiantes de sexto grado finalizaron su participación en el ensayo de la banda estudiantil. El Ministerio Público presentó prueba que permitió acreditar que el imputado se acercó a las ofendidas y realizó acciones de índole sexual”, señalaron desde esa institución.

Mientras la sentencia queda en firme, Solano deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.