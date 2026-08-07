Una disputa entre vecinos llevó al hallazgo de un arsenal con fusiles, armas AR-15 y 4.000 municiones

Una denuncia por amenazas durante un aparente conflicto entre vecinos terminó con el decomiso de un arsenal compuesto por seis armas de fuego y unas 4000 municiones, durante un allanamiento realizado este viernes en El Invu Las Cañas, en Alajuela.

El operativo lo realizaron a las 5 a. m. por agentes del OIJ de Alajuela, del Servicio de Respuesta Táctica (SERT) y del Ministerio Público.

En el allanamiento detuvieron a un hombre de apellido Vega, de 50 años, quien figura como sospechoso del delito de amenazas agravadas.

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Una denuncia por amenazas durante un aparente conflicto entre vecinos terminó con el decomiso de un arsenal de seis armas de fuego y unas 4000 municiones, en El Invu Las Cañas, en Alajuela. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Denuncia de un adulto mayor

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, la investigación inició el 20 de junio de este año, cuando un adulto mayor de 67 años denunció haber sido amenazado con un revólver.

“Esto corresponde a una investigación que inició el pasado 20 de junio por el aparente delito de amenazas agravadas utilizando armas de fuego, en un hecho que aparentemente se suscitó por un conflicto vecinal”, indicó Muñoz.

Con esa denuncia, los investigadores solicitaron el allanamiento de la vivienda del sospechoso.

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Las autoridades encontraron 4000 municiones, en El Invu Las Cañas, en Alajuela. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Hallaron un arsenal

Durante la intervención, los agentes encontraron un importante arsenal.

Entre lo decomisado había una escopeta, una carabina, dos armas tipo AR-15 calibre 5.56 mm y dos fusiles de 9 mm, además de unas 4000 municiones.

De acuerdo con el OIJ, la mayor parte de la munición correspondía a calibres 5.56 y .223 utilizados en armas tipo AR-15.

Las autoridades aclararon que las armas estaban debidamente inscritas y contaban con la documentación correspondiente, por lo que la investigación se centra en el presunto uso que se les habría dado durante las amenazas denunciadas.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que determinará las medidas a seguir dentro del proceso judicial.