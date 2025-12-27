Una familia más sufre el impacto de la violencia armada a un día de Navidad en Guácimo

Un tiroteo reportado a las 5:32 p. m. de este viernes 26 de diciembre acabó con la vida de un hombre en Guácimo, Limón, diagonal al parque de la localidad.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la víctima recibió múltiples impactos de bala y fue declarado fallecido en el sitio.

La víctima fue identificada preliminarmente como Johan Madrigal, conocido como Yuco; al parecer, se dedicaba a ser barbero.

Foto: Archivo (IStock)

En apariencia, era oriundo de esa localidad, pero estaba viviendo en la zona norte del país y pasaba la Navidad junto a su familia en Guácimo.

Las causas que mediaron en esta agresión no han trascendido.

Las autoridades no reportan personas detenidas por este violento hecho, que deja a otra familia llena de dolor.

