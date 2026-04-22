Una fotografía de la Policía Municipal dejó al descubierto una triste realidad que ocurre en silencio en San José

Una fotografía evidenció una preocupante realidad en San José: el ofrecimiento de espacios insalubres conocidos como covachas, utilizados por personas en situación de calle.

Estas estructuras improvisadas, hechas con sábanas, latas y cartones, simulan ser viviendas y, según autoridades, incluso pueden convertirse en escenarios donde ocurren delitos.

El hallazgo se dio en las márgenes del río María Aguilar, en el sector de Hatillo 1, en una propiedad que ha sido intervenida en múltiples ocasiones por la Policía Municipal de San José debido a la alta concentración de personas en condición de vulnerabilidad.

Una fotografía evidenció una preocupante realidad en San José: el ofrecimiento de espacios insalubres conocidos como covachas. Foto: Marcelo Solano (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

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Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que la imagen refleja una economía de subsistencia ligada, en muchos casos, al consumo activo de drogas.

“La fotografía muestra la economía de subsistencia que tienen algunas personas en situación de calle, especialmente por consumo activo de drogas”, detalló Solano.

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Una fotografía evidenció una preocupante realidad en San José: el ofrecimiento de espacios insalubres conocidos como covachas. Foto: Marcelo Solano (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

El funcionario agregó que es la primera vez que cuentan con una prueba concreta del alquiler de estos espacios, aunque anteriormente ya habían recibido testimonios de personas que afirmaban pagar por cartones o por un lugar donde resguardarse.

“Es la primera vez que tenemos una prueba fehaciente del alquiler de covachas, aunque anteriormente hemos recibido el testimonio de personas en calle que dicen pagar por el alquiler de cartones o por algún espacio en alguna área en especial”, añadió.

Según las autoridades, el costo de estos alquileres puede rondar los ¢1.000 diarios.