Una herencia millonaria salvará docenas de vidas en Alajuela y San José

Una jugosa herencia podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas en Alajuela, la zona norte y San José.

Una educadora llamada Flory Ocampo González, y quien vivió en Alajuela, dejó una herencia de 110 millones de colones, la cual fue destinada a la compra de dos nuevas ambulancias, ambas de soporte avanzado y equipo de rescate especializado.

Este sábado fueron recibidos estos equipos por parte de la Benemérita.

Tras una vida de trabajo y compromiso con su comunidad, doña Flory decidió destinar su herencia a la Cruz Roja.

Educadora alajuelense destinó su herencia a fortalecer la atención de emergencias. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Una de las ambulancias estará en el Comité Auxiliar en Alajuela y la otra en San José; en estos comités se atienden un promedio de 70 emergencias diarias cada uno.

Además, se compró equipo de rescate vehicular y vertical valorado en más de 11 millones de colones, que será distribuido entre las regiones de San José y la zona norte, reforzando la capacidad de respuesta ante incidentes de alta complejidad.

El acto de entrega se realizó en el parque Juan Santamaría, con la presencia de autoridades municipales, representantes de la Cruz Roja y familiares de la benefactora, quienes expresaron orgullo al ver cómo su ser querido continúa salvando vidas incluso después de su fallecimiento.

Desde la institución recordaron que este tipo de donaciones por herencia no son frecuentes y representan una oportunidad invaluable para renovar la flotilla y fortalecer el equipamiento humanitario. También reiteraron que cualquier persona interesada puede realizar este tipo de aporte, comunicándose al área legal al 2528-0088.