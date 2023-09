Una nueva tragedia persigue a familia de madre e hija que mataron a machetazos

Otra terrible ausencia es la que enfrenta la familia Arce Rodríguez vecina de San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

Ellos son víctimas de los femicidios de Mayela Arce Rodríguez, de 47 años y a Margarita Espinoza Arce, de 27 años a quienes les quitaron sus vidas a machetazos; esta familia asegura que nunca han sentido el acompañamiento de las autoridades y ahora enfrentan otro dolor al perder a Britney Belén Vilchez, de 13 años, hija mayor de Margarita.

La adolescente falleció este viernes 21 de setiembre en el hospital México, en La Uruca, San José al tener un tumor en la cabeza, el cual fue detectado el pasado 7 de setiembre tras múltiples dolores de cabeza que dijo tener la menor.

La familia es de recursos económicos limitados, necesitan ayuda para sepultar a Belén quien soñaba con graduarse este año de sexto grado, ellos agradecen cualquier ayuda económica al Sinpe móvil 6036-9165 a nombre de Miriam Espinoza Arce, tía a cargo de la adolescente.

Britney Belén Vilchez, de 13 años, hija mayor de Margarita Espinoza Arce, víctima de femicidio en el 2016. Foto: Autorizada por Miriam Espinoza para La Teja

Solo la mandaban para la casa

Miriam Espinoza dijo que la adolescente sufría de fuertes dolores de cabeza y en los centros médicos solo la mandaban para la casa.

“Además de los dolores de cabeza, todo lo que comía lo vomitaba, la llevé a los Ebais y al hospital de Heredia (San Francisco) solo le ponían suero o la inyectaban, le mandaban Acetominafen para tomar en la casa, nunca le hicieron un examen urgente para ver qué eran los dolores.

“Una vez solo le hicieron exámenes de sangre y me dijeron que era una infección, pero que no sabían decirme dónde era, hasta que un día mi hermano y yo la sacamos bastante grave, tuvo una convulsión, ella no respondía, no se movía, la llevamos al Ebais de Buena Vista, no me la querían atender porque no tenía cita, luego la atendieron y decidieron pasarla al hospital de Heredia donde le hicieron un TAC donde salió que tenía un tumor y que este había reventado y ella se contaminó”, recordó la tía.

A raíz de esta situación la enviaron al hospital México donde fue operada de emergencia, pero el tumor siguió.

“Los médicos siempre decían que ella estaba bien, que no tenía fiebre cuando ella ardía en calentura, ella no quería comer, se fue detereorando, este jueves le hicieron dos cirugías...falleció este viernes”, señaló Miriam.

El grupo de apoyo de Familias Sobrevivientes al Femicidio asegura que desde mayo del 2022 el Estado tenía la obligación de atender a esta familia con la aprobación de la Ley de Reparación Integral para personas víctimas de femicidio, pero afirman que la menor no recibió atención psicológica ni médica a raíz de los traumas y depresión que vivió, consideran que quizás hubiesen detectado esta situación con anterioridad.

“El Inamu no ha hecho nada para hacerle saber a las demás instituciones que si esta niña y demás víctimas necesitan ser atendidas y necesitaba de un psicólogo o un médico debían darle prioridad”, así lo señaló Óscar Morera, papá de Eva Morera, también de una víctima de femicidio.

La Teja le consultó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) sobre esta situación que reclaman las familias víctimas de femicidio, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

La familia también interpuso un Recurso de Amparo hace dos meses, cuando la niña aún estaba viva, pero no les dieron resolución.

En ese lugar fue donde murió la mamá de Belén, por causa de un femicidio. (Melissa Fernandez Silva)

Triste.

El fallecimiento de Belén ocurre siete años después del femicidio de su mamá y abuelita, el cual sucedió el miércoles 8 de junio del 2016.

Ese día Belén se salvó junto con su hermanito, luego de encerrarse en un cuarto con un tío de 14 años, ellos no vieron nada, pero escucharon las muertes de sus parientes.