Una pelea callejera en nuestro país terminó en desgracia luego de un sangriento final

Lo que inició como un pleito en la calle estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de este sábado en San Juan de Dios de Desamparados, donde un hombre de apellido Muñoz, de 28 años, resultó gravemente herido de bala.

La agresión ocurrió en barrio Vasconia, pasadas las 8 p. m., y el caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ.

Según confirmaron las autoridades judiciales, la víctima sufrió heridas de bala en zonas sumamente delicadas del cuerpo.

“El ofendido presenta una herida por arma de fuego en la clavícula, otra en la ingle derecha y otra cerca del cuello”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Discusión en plena vía pública terminó en violento ataque armado. Foto: Archivo, con fines ilustrativos (Keyna Calderón/Cortesía)

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría sostenido un altercado con otro sujeto en plena vía pública y, en medio de la discusión, fue atacado a balazos.

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“Se habría dado un altercado en vía pública entre el ofendido y otro hombre, siendo ese el momento en que resultó herido”, agregaron las autoridades.

Por ahora, no se reportan personas detenidas relacionadas con este caso y las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.