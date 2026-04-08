Una ráfaga de disparos alertó a los vecinos y reveló trágica escena en Limón

Otro hecho de violencia vuelve a llenar de dolor a una familia limonense. La tarde de este miércoles 8 de abril, se registró un homicidio en Corales 1, en Limón, según confirmaron las autoridades.

La Cruz Roja recibió la alerta pasadas las 2 p. m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

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Hombre es asesinado a plena tarde en Corales 1 de Limón. Foto: Tomada de Noticia Limón (Tomada de Noticia Limón /Tomada de Noticia Limón)

Tras la atención inicial, el lugar fue entregado a los oficiales de la Fuerza Pública, quienes se encargaron de custodiar la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pesquisas correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, varios vecinos salieron de sus casas al escuchar una ráfaga de disparos, lo que generó gran conmoción en la comunidad. En apariencia, los pistoleros habrían huido del sitio a bordo de una motocicleta.

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Este nuevo homicidio incrementa la preocupación por la creciente ola de violencia en la provincia. Con este caso, Limón contabiliza 40 homicidios en lo que va del 2026, posicionándose como la segunda provincia más violenta del país, solo por detrás de San José.

Además, este martes en la noche hubo otra balacera que sacudió Limón con un saldo de cinco heridos, entre ellos un menor de edad

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho que enluta a la comunidad limonense.