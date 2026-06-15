“Una ráfaga directamente del infierno”: Hijo de conocido cantante nacional recibió 17 balazos

Jason Vargas Pereira, de 43 años, hijo del reconocido músico nacional Edgar Vargas Quesada, integrante de la agrupación Los Vargas Brother, sigue luchando por su vida tras haber recibido 17 balazos.

Cristian Vargas, hermano de Jason, publicó un video en su perfil de Facebook para contar cómo se encuentra su ser querido, quien fue atacado por dos gatilleros la noche del pasado jueves en Concepción Arriba de Alajuelita.

“Fue una ráfaga directamente del infierno, de 40 tiros, y le pegaron 17 (balazos). Tiene muchos órganos dañados, pero el corazón sigue latiendo.

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“Mi hermano está muy delicado, muy complicado. Humanamente, medicamente, está muy complicado, los doctores no entienden cómo estaba con vida. Del lugar de los balazos al hospital él iba consciente”, dijo Cristian.

De acuerdo con la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque habría sido cometido por dos sujetos en motocicleta.

“De acuerdo con la versión preliminar, el hombre se encontraba sentado cerca de un local comercial cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que, por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones en varias partes del cuerpo”, detalló el OIJ.

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Jason Vargas Pereira, de 43 años, es hijo del reconocido músico nacional Edgar Vargas Quesada. (Facebook/Facebook)

Graves heridas

Cristian reveló que su hermano sufrió múltiples heridas a consecuencia de los disparos, incluso contó que recibió al menos dos balazos en la cara.

“Un balazo le entró por aquí (se señala cerca de la oreja derecha) y le salió por la frente, otro en la cara, otro a dos milímetros del corazón, en la espalda dos o tres, en el estómago seis, piernas y brazos, en tal 17 balazos”.

Pese a lo aterrador del ataque, Vargas contó que su hermano en ningún momento perdió el conocimiento y el hecho de que aún este con vida es un verdadero milagro.

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“Cuando la mujer del hospital la habló, él oyó la voz y levantó la mano. Es un hombre temeroso de papá Dios, entonces yo estoy tranquilo y de ahí para allá lo que papá Dios quiera hacer.

“El día del evento fue un milagro, el día siguiente fue un milagro, hoy es un milagro, mañana, sea la voluntad de Dios, también será un milagro, el milagro ocurrió desde que con los 17 balazos se puso a cuentas con el Eterno”.

Esta es la segunda tragedia que golpea a la familia Vargas, pues el 6 de julio del 2024 fueron asesinados Gersan Nicola Vargas Rodríguez, de 22 años, y Pavel Jordany Vargas Rodríguez, de 25 años, quienes también eran hermanos de Jason.