Voraz incendio en casa en Tibás deja a un hombre y a una mujer con graves quemaduras

Un hombre y una mujer tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico a consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron en un incendio ocurrido la noche de este domingo en Tibás.
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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, se trató de un incendio en una vivienda que sucedió a eso de las 9:50 p.m. en la localidad de Cuatro Reinas de Tibás.
Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja despacharon varias unidades al sitio, pues recibieron la alerta sobre varias personas afectadas.
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“Se atendieron cuatro personas: dos menores de edad en condición estable que no requirieron traslado. Además, un hombre, de 30 años, y una mujer, de 58; ambos con quemaduras de primer y segundo grado”, informó Cruz Roja.
Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios para ser atendidos.
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De momento el Cuerpo de Bomberos no ha dado a conocer los daños causados por el fuego o las circunstancias que mediaron en el incendio.