Sucesos

Voraz incendio en casa en Tibás deja a un hombre y a una mujer con graves quemaduras

Dos menores de edad también fueron atendidos por los cuerpos de emergencia, pero no tuvieron que ser trasladados a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre y una mujer tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico a consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron en un incendio ocurrido la noche de este domingo en Tibás.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, se trató de un incendio en una vivienda que sucedió a eso de las 9:50 p.m. en la localidad de Cuatro Reinas de Tibás.

Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja despacharon varias unidades al sitio, pues recibieron la alerta sobre varias personas afectadas.

Incendio en Muebleria Desamparados
El incendio ocurrió en Cuatro Reinas de Tibás. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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“Se atendieron cuatro personas: dos menores de edad en condición estable que no requirieron traslado. Además, un hombre, de 30 años, y una mujer, de 58; ambos con quemaduras de primer y segundo grado”, informó Cruz Roja.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios para ser atendidos.

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De momento el Cuerpo de Bomberos no ha dado a conocer los daños causados por el fuego o las circunstancias que mediaron en el incendio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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