Voraz incendio en casa en Tibás deja a un hombre y a una mujer con graves quemaduras

Un hombre y una mujer tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico a consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron en un incendio ocurrido la noche de este domingo en Tibás.

LEA MÁS: Choque terminó con dos motos en llamas y el fallecido sigue sin ser identificado por una dolorosa razón

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, se trató de un incendio en una vivienda que sucedió a eso de las 9:50 p.m. en la localidad de Cuatro Reinas de Tibás.

Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja despacharon varias unidades al sitio, pues recibieron la alerta sobre varias personas afectadas.

El incendio ocurrió en Cuatro Reinas de Tibás. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Choque terminó con dos motos en llamas y el fallecido sigue sin ser identificado por una dolorosa razón

“Se atendieron cuatro personas: dos menores de edad en condición estable que no requirieron traslado. Además, un hombre, de 30 años, y una mujer, de 58; ambos con quemaduras de primer y segundo grado”, informó Cruz Roja.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios para ser atendidos.

LEA MÁS: Misterio rodea el paradero de 4 pescadores y sus familias no pierden la esperanza tras una semana sin saber de ellos

De momento el Cuerpo de Bomberos no ha dado a conocer los daños causados por el fuego o las circunstancias que mediaron en el incendio.