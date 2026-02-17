Una simple servilleta fue clave en la fechoría que cometieron una mujer y dos hombres

Lo que parecía una simple servilleta tirada en el suelo, terminó siendo la pieza clave para evidenciar un supuesto robo que quedó grabado, los sospechosos son una mujer y dos hombres.

La situación ocurrió dentro de un hotel en Liberia, Guanacaste, y el OIJ dio a conocer las imágenes con el fin de identificar a las personas y así dar con ellas, pues temen que sigan operando de la misma manera.

Los agentes del OIJ confirmaron que la situación ocurrió el domingo 25 de enero del 2026, a las 11:05 a. m., cuando en apariencia las tres personas entraron al hotel.

Utilizan servilleta para robar en hotel

Según el reporte, uno de los hombres le habría dicho a la ofendida que una servilleta se le cayó, en ese momento la mujer sospechosa agarró el bolso de la víctima y caminó rápidamente, un tercer sujeto se mantenía vigilante. Con el bolso en la mano, las tres personas huyeron del sitio.

La víctima en apariencia se trataría de una extranjera.

Si usted reconoce a estas personas no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

El primer sospechoso es un hombre de contextura media, cabello corto, vestía camiseta tipo polo blanca con una franja horizontal a la altura del pecho, short beige, tenis grises, utilizaba lentes y llevaba en el brazo lo que parecía un abrigo oscuro.

El segundo es de contextura gruesa, con tatuajes en ambos antebrazos y piernas. Vestía camiseta blanca con una línea horizontal oscura en la parte frontal del pecho, short, gorra y tenis negras con suela blanca,

La mujer llevaba camiseta negra, short de mezclilla azul, tenis blancos, utilizaba gorra negra y lentes de sol.