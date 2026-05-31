¿Va a llover este domingo? Este es el pronóstico del tiempo último día del mes de mayo

La influencia de la Zona de Convergencia Intertropical continuará generando lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante este domingo 31 de mayo, según las condiciones atmosféricas que predominan sobre el país.

Para este domingo se esperan fuertes aguaceros. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cierre del mes de mayo está marcado por la activación y presencia de este sistema meteorológico sobre Costa Rica, situación que, sumada a las altas temperaturas registradas en distintas regiones y a la inestabilidad presente en la atmósfera alta, favorece la formación de fuertes aguaceros durante las horas de la tarde.

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Las condiciones son típicas de la estación lluviosa y se espera que las precipitaciones más significativas se presenten en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte, donde además podrían desarrollarse tormentas eléctricas.

Por otra parte, las lluvias también podrían extenderse hacia las montañas del Caribe, debido a que la actividad lluviosa logra atravesar las cadenas montañosas que dividen el territorio nacional.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.