Sucesos

¿Va a llover este domingo? Este es el pronóstico del tiempo último día del mes de mayo

La presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con altas temperaturas e inestabilidad atmosférica, favorecerá las fuertes lluvias

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Por Silvia Coto

La influencia de la Zona de Convergencia Intertropical continuará generando lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante este domingo 31 de mayo, según las condiciones atmosféricas que predominan sobre el país.

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Para este domingo se esperan fuertes aguaceros. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cierre del mes de mayo está marcado por la activación y presencia de este sistema meteorológico sobre Costa Rica, situación que, sumada a las altas temperaturas registradas en distintas regiones y a la inestabilidad presente en la atmósfera alta, favorece la formación de fuertes aguaceros durante las horas de la tarde.

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Las condiciones son típicas de la estación lluviosa y se espera que las precipitaciones más significativas se presenten en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte, donde además podrían desarrollarse tormentas eléctricas.

Por otra parte, las lluvias también podrían extenderse hacia las montañas del Caribe, debido a que la actividad lluviosa logra atravesar las cadenas montañosas que dividen el territorio nacional.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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