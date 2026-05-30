“Amor...¡Súbanlo al carro!”: Video capta el desesperado pedido de ayuda de una mujer tras balacera en parqueo de un bar

Un video que circula en redes sociales muestra el desgarrador momento en el que una mujer prácticamente suplica para que ayuden a uno de los hombres que fue baleado en el parqueo de un bar la noche de este viernes en Paso Canoas.

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Al parecer, se trataría de la pareja del hombre, pues en varias ocasiones le dice “amor”, mientras se encuentra arrodillada a su lado, rodeada de varias personas que observan con horror la escena que dejó la balacera.

“Amor...llévenlo en el carro. Amor, ¡súbanlo al carro!“, grita la mujer de forma desesperada en dicho video.

La mujer pedía ayuda mientras se encontraba arrodillada junto a uno de los hombres baleados. (facebook/La mujer pedía ayuda mientras se encontraba arrodillada junto a uno de los hombres baleados.)

En ese violento ataque perdió la vida un hombre apellidado Montero, de 45 años, quien fue declarado fallecido en el hospital de Ciudad Neily. Además, otros dos hombres apellidados Suárez, de 19 años, y Vargas, de 35, fueron llevados a ese mismo centro médico debido a que también resultaron baleados.

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De momento se desconoce si el hombre por el que la mujer clamaba por ayuda se trataba de Montero o uno de los heridos.

Varias personas trataron de ayudar a los hombres baleados en el ataque. Foto Facebook. (Facebook/Varias personas trataron de ayudar a los hombres baleados en el ataque. Foto Facebook.)

Otro video que también circula en redes, y que tampoco publicaremos por respeto a los seres queridos de los involucrados, muestra cómo entre varias personas, uno de ellos un oficial de la Fuerza Pública, llevan a uno de los baleados hasta la parte trasera de un carro.

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Por lo que se alcanza a ver en la grabación, se trataría del mismo hombre por el que la mujer pedía ayuda en el otro video.

La Policía Judicial destacó que, en apariencia, los disparos iban dirigidos hacia Montero; sin embargo, los balazos también terminaron impactando a Suárez y a Vargas.