Balacera en parqueo de conocido bar termina con un hombre muerto y otros 2 heridos de gravedad en Paso Canoas

El parqueo de un conocido bar, ubicado cerca de la línea fronteriza con Panamá, se convirtió en el escenario de una aterradora balacera, la cual cobró la vida de un hombre y dejó a otros dos heridos de gravedad.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este viernes en Paso Canoas, a escasos 200 metros de la zona fronteriza.

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La víctima mortal de este ataque fue identificada como un hombre apellidado Montero, de 45 años; mientras que los heridos son dos hombres de apellidos Suárez, de 29, y Vargas, de 35.

Según la información que maneja la Policía Judicial, el ataque se dio cuando los tres hombres se encontraban conversando en el estacionamiento del bar.

Varias personas trataron de ayudar a los hombres baleados en el ataque. Foto Facebook. (Facebook/Varias personas trataron de ayudar a los hombres baleados en el ataque. Foto Facebook.)

“De acuerdo con la versión preliminar, aparentemente, a ese lugar llegaron tres sujetos, que se bajaron de un vehículo y, en apariencia, les dispararon a los ofendidos en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

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La Policía Judicial destacó que, en apariencia, los disparos iban dirigidos hacia Montero; sin embargo, los balazos también terminaron impactando a Suárez y a Vargas.

Los tres heridos fueron llevados al hospital de Ciudad Neily, donde Montero fue declarado fallecido poco tiempo después a consecuencia de los impactos de bala que recibió en el estómago y el pecho.

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En cuanto a Vargas, este presentaba heridas en su pecho, mientras que Suárez fue alcanzado por los disparos en un glúteo y las piernas.

Las autoridades aún no han determinado el motivo detrás del ataque, pero por cómo se dio, todo apunta a un presunto ajuste de cuentas.