Hombre es asesinado a balazos frente a casa en La Cruz de Guanacaste

Un atroz homicidio ocurrido la noche de este viernes en Guanacaste dejó una escena de caos y terror entre los vecinos de una tranquila comunidad de esa provincia.

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Se trató del caso de un hombre que fue ejecutado a balazos en el barrio Fátima, en La Cruz de Guanacaste.

De forma extraoficial, trascendió que se trataría de un hombre apellidado Lara; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

El hombre quedó tendido en la entrada de una vivienda. Foto Facebook. (FAcebook/El hombre quedó tendido en la entrada de una vivienda. Foto Facebook.)

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En cuanto a los hechos, la versión preliminar que manejan las autoridades es que el ahora fallecido, al parecer, habría sido interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes lo atacaron a balazos.

Un video que circula en redes sociales muestra la escena de terror que dejó ese violento ataque, en la que se observa cómo varios vecinos tratan de socorrer al hombre, el cual quedó tendido cerca de la entrada de una vivienda.

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Tras el ataque, las autoridades realizaron un amplio operativo en la zona, pero de momento no se ha informado sobre la captura de algún sospechoso.