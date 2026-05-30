Este es el hombre asesinado por sicarios que desataron terror entre vecinos de tranquilo barrio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del hombre que fue asesinado por dos sicarios, quienes desataron una escena de caos en un tranquilo barrio de Guanacaste.
La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, confirmó que la víctima de ese mortal ataque fue un hombre apellidado Lara, de 39 años.
El crimen ocurrió pasadas las 7 p.m. de este viernes en el barrio Fátima, en La Cruz de Guanacaste, lugar del que, en apariencia, era vecino Lara.
“De acuerdo con la versión que se maneja, el ahora fallecido se encontraba en vía pública cuando, aparentemente, llegaron dos sujetos en una motocicleta. El que iba como acompañante se bajó y habría sido este quien le disparó en varias ocasiones”, indicó el OIJ.
Un video que circula en redes sociales muestra la escena de terror que dejó ese violento ataque, en la que se observa cómo varios vecinos tratan de socorrer al hombre, el cual quedó tendido cerca de la entrada de una vivienda.
Las autoridades señalaron que Lara fue llevado hasta la clínica de La Cruz, donde fue declarado fallecido poco después de ser ingresado.
Los investigadores que atendieron el caso informaron que el ahora fallecido presentaba impactos de bala en el estómago, la pierna izquierda y la mano izquierda.
Por cómo ocurrieron los hechos, la Policía Judicial no descarta que el homicidio de Lara tenga que ver con un presunto ajuste de cuentas.