El misterio rodea la muerte de un hombre que fue declarado fallecido en un hospital, luego de ser víctima de un salvaje ataque a puñaladas.

Lo extraño del caso es que el sujeto no fue trasladado de inmediato a ese centro médico tras la agresión, sino que lo llevaron hasta varias horas después.

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Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a este homicidio. De acuerdo con las autoridades, el ataque que cobró la vida del hombre ocurrió en Alajuelita, San José.

La víctima fue identificada por la Policía Judicial como un hombre de apellido Bello, de 34 años, quien murió a consecuencia de múltiples puñaladas que recibió en la cara, el pecho y las manos.

Bello, de 34 años, falleció horas después en el hospital San Juan de Dios. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Se determinó por medio de testigos que, en apariencia, a eso de las 3 p. m. del viernes, en la vivienda del ofendido en Alajuelita, se habría escuchado una aparente riña.

“Sin embargo, es hasta las 7:30 p. m. que se da el reporte y el mismo es ingresado al hospital, donde a las 8:39 p. m. fue declarado fallecido”, detalló el OIJ.

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Las autoridades judiciales no revelaron mayores detalles de cómo fue que Bello llegó hasta el centro médico, pero de forma preliminar se habla de que habría sido llevado en un vehículo particular.

De momento, el OIJ no ha logrado esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió dentro de la vivienda del ahora fallecido y si en ese mortal ataque participó más de una persona.