Vea las fotos del impresionante operativo del OIJ por el caso Tridente que dejó siete detenidos

El despliegue policial del caso Tridente dejó siete personas detenidas y el decomiso de una importante cantidad de dinero en efectivo, durante los allanamientos realizados la madrugada de este viernes 14 de agosto en Guácimo.
Las autoridades decomisaron cerca de ¢1,5 millones en efectivo y aproximadamente $2 mil como parte de las diligencias realizadas contra la estructura criminal investigada.
Entre los detenidos figura un hombre de apellido Solano, de 35 años, señalado como el principal sospechoso dentro de la investigación.
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También fueron detenidos hombres de apellidos Abarca, de 23 años; Solano, de 27; Peraza, de 37; Chaves, de 30; Navarro, de 23; y Arce, de 32 años.
El caso Tridente está relacionado con una estructura criminal que operaba en Guácimo y que las autoridades vinculan con hechos violentos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Las imágenes del operativo muestran parte del despliegue realizado por los agentes judiciales y policiales durante la madrugada, cuando ingresaron a las propiedades investigadas para detener a los sospechosos y localizar evidencia.
El dinero decomisado y los demás elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación.
Tridente es seguimiento del caso Némesis, en el que capturaron a Alejandro Arias Monge, Diablo y donde murió Coco Guácimo, cuyo nombre era Ronny Ríos Oconitrillo.