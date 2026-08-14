Vea las fotos del impresionante operativo del OIJ por el caso Tridente que dejó siete detenidos

El despliegue policial del caso Tridente dejó siete personas detenidas y el decomiso de una importante cantidad de dinero en efectivo, durante los allanamientos realizados la madrugada de este viernes 14 de agosto en Guácimo.

Las autoridades decomisaron cerca de ¢1,5 millones en efectivo y aproximadamente $2 mil como parte de las diligencias realizadas contra la estructura criminal investigada.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Solano, de 35 años, señalado como el principal sospechoso dentro de la investigación.

LEA MÁS: Tres días, tres homicidios y una investigación: así nació el caso Tridente

Los operativos en el caso Tridente iniciaron a las 3 a. m. de este viernes 14 de agosto. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Ocho allanamientos por el caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

También fueron detenidos hombres de apellidos Abarca, de 23 años; Solano, de 27; Peraza, de 37; Chaves, de 30; Navarro, de 23; y Arce, de 32 años.

El caso Tridente está relacionado con una estructura criminal que operaba en Guácimo y que las autoridades vinculan con hechos violentos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las casas de los sospechosos por el caso Tridente fueron registradas por las autoridades. Foto: José Cordero (Jose Cordero/La Nación)

Los allanamientos los realizó el OIJ de Guápiles, con colaboración del SERT. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

El fiscal general de la República Carlo Díaz, estuvo durante los operativos del caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Las imágenes del operativo muestran parte del despliegue realizado por los agentes judiciales y policiales durante la madrugada, cuando ingresaron a las propiedades investigadas para detener a los sospechosos y localizar evidencia.

El dinero decomisado y los demás elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación.

Tridente es seguimiento del caso Némesis, en el que capturaron a Alejandro Arias Monge, Diablo y donde murió Coco Guácimo, cuyo nombre era Ronny Ríos Oconitrillo.

Siete de los operativos los realizaron en Guácimo y uno en Santa Cruz, Guanacaste. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Siete detenidos en el caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Caso Tridente relacionado a una banda que atacaba sin piedad en Guácimo, Limón. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Caso Tridente fue investigado por los agentes de Guápiles. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Las autoridades realizaron el operativo Tridente a las 3 a. m. del viernes 14 de agosto del 2026. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)