Sucesos

Vea las fotos del impresionante operativo del OIJ por el caso Tridente que dejó siete detenidos

Despliegue policial se realizó durante la madrugada de este viernes en Guácimo

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Por Alejandra Morales

El despliegue policial del caso Tridente dejó siete personas detenidas y el decomiso de una importante cantidad de dinero en efectivo, durante los allanamientos realizados la madrugada de este viernes 14 de agosto en Guácimo.

Las autoridades decomisaron cerca de ¢1,5 millones en efectivo y aproximadamente $2 mil como parte de las diligencias realizadas contra la estructura criminal investigada.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Solano, de 35 años, señalado como el principal sospechoso dentro de la investigación.

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14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Los operativos en el caso Tridente iniciaron a las 3 a. m. de este viernes 14 de agosto. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Ocho allanamientos por el caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

También fueron detenidos hombres de apellidos Abarca, de 23 años; Solano, de 27; Peraza, de 37; Chaves, de 30; Navarro, de 23; y Arce, de 32 años.

El caso Tridente está relacionado con una estructura criminal que operaba en Guácimo y que las autoridades vinculan con hechos violentos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Caso Tridente: Fiscalía y OIJ detienen a presuntos sicarios de la organización criminal alias Coco Guácimo, quien fue abatido por la Policía durante la captura de Diablo.
Las casas de los sospechosos por el caso Tridente fueron registradas por las autoridades. Foto: José Cordero (Jose Cordero/La Nación)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Los allanamientos los realizó el OIJ de Guápiles, con colaboración del SERT. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
El fiscal general de la República Carlo Díaz, estuvo durante los operativos del caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Las imágenes del operativo muestran parte del despliegue realizado por los agentes judiciales y policiales durante la madrugada, cuando ingresaron a las propiedades investigadas para detener a los sospechosos y localizar evidencia.

El dinero decomisado y los demás elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación.

Tridente es seguimiento del caso Némesis, en el que capturaron a Alejandro Arias Monge, Diablo y donde murió Coco Guácimo, cuyo nombre era Ronny Ríos Oconitrillo.

14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Siete de los operativos los realizaron en Guácimo y uno en Santa Cruz, Guanacaste. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Siete detenidos en el caso Tridente. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Caso Tridente relacionado a una banda que atacaba sin piedad en Guácimo, Limón. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Caso Tridente fue investigado por los agentes de Guápiles. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Las autoridades realizaron el operativo Tridente a las 3 a. m. del viernes 14 de agosto del 2026. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Las autoridades realizaron el operativo Tridente a las 3 a. m. del viernes 14 de agosto del 2026. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)
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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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